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Haberler > Yaşam > Yerli yabancı turistler akın ediyor! İnsanlar görebilmek için sıcağın altında 45 dakika yürüyor

Yerli yabancı turistler akın ediyor! İnsanlar görebilmek için sıcağın altında 45 dakika yürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yerli yabancı turistler akın ediyor! İnsanlar görebilmek için sıcağın altında 45 dakika yürüyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'ın Erek Dağı ile Keşiş (Turna) Gölü arasındaki doğa harikası kanyon ve çiçeklerle bezeli ova, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. İnsanlar eşsiz manzarayı görebilmek için sıcağın altında 45 dakika yol yürüyor.

Gürpınar ilçesi sınırları içerisindeki Erek Dağı eteklerinde yer alan ve sarı çiçeklerle bezenen 2 bin 400 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Yerli yabancı turistler akın ediyor! İnsanlar görebilmek için sıcağın altında 45 dakika yürüyor - 1. Resim

STRESTEN ARINMAK İSTEYENLER GİDİYOR

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki göl, rengarenk çiçeklerin açtığı ve temiz havasıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Çok sayıda farklı kuş ve canlı türlerine de ev sahipliği yapan Keşiş Gölü, kentin yoğunluğundan ve iş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Gelen ziyaretçiler doğayla iç içe zaman geçirerek eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Yerli yabancı turistler akın ediyor! İnsanlar görebilmek için sıcağın altında 45 dakika yürüyor - 2. Resim

TURİSTLER AKIN EDİYOR 

Kuh, Kozan ve Erek Dağı arasındaki vadide yer alan 4 kilometrekarelik Keşiş Gölü ve çevresi, dağ ve yayla turizmi için vazgeçilmez mekanların başından geliyor.

Yerli yabancı turistler akın ediyor! İnsanlar görebilmek için sıcağın altında 45 dakika yürüyor - 3. Resim

Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarım arazilerinin sulanması amacıyla yaptırılan 2 bin 700 yıllık Keşiş Gölü, aynı zamanda çok gelişmiş bir mühendislik ürünü olarak biliniyor.

Yerli yabancı turistler akın ediyor! İnsanlar görebilmek için sıcağın altında 45 dakika yürüyor - 4. Resim

EŞSİZ MANZARAYI GÖREBİLMEK İÇİN 45 DAKİKA YÜRÜMEK GEREKİYOR

Vadi Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde yaklaşık 100 doğasever, araçlarla Keşiş Gölü'ne geldi. Burada kahvaltı yapan grup, Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez öncülüğünde yaklaşık 2 kilometrelik kanyon, yaklaşık 45 dakikalık yürüyüş sonrası sarı ve mor çiçeklerin yer aldığı ovaya indi.

Yerli yabancı turistler akın ediyor! İnsanlar görebilmek için sıcağın altında 45 dakika yürüyor - 5. Resim

Erek Dağı ile Keşiş Gölü arasındaki kanyonu yıllardır ziyaret ettiklerini aktaran Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Kanyondan çıktıktan sonra çiçek bahçesine gideceğiz. Sarı çiçekler bizi karşılayacak. Hemen önümüzde sodalı su kaynağı var. İnşallah onunda suyundan tatmış olacağız. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kanyona biz yıllardır geliyoruz.

Yerli yabancı turistler akın ediyor! İnsanlar görebilmek için sıcağın altında 45 dakika yürüyor - 6. Resim

Dediğim gibi gruplar genelde burayı bilmezler. Sahip çıkmak lazım. Tanıtalım, gezelim, gezdirelim ama gezerken de doğayı koruyalım. Genelde insanlarımız doğaya çöp bırakıyor. Biz bunu sıklıkla yaşıyoruz. Lütfen doğayı temiz tutalım" dedi.

Yerli yabancı turistler akın ediyor! İnsanlar görebilmek için sıcağın altında 45 dakika yürüyor - 7. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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