Yolda kalan tırların imdadına zırhlı tank kurtarıcı yetişti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ankara'da yolda kalan yük dolu tırları zırhlı tank kurtarıcı çekti.
Ankara-Aksaray arasında bir arazide ağır yükleri nedeniyle birkaç tır hareket edemeyince yolda kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kurtarıcı vinçler sevk edildi. Vincin de yetersiz kalması üzerine, devreye TSK'ya ait zırhlı tank kurtarıcılar girdi.
Zırhlı tank kurtarıcının müdahalesiyle tırlar bölgeden çekildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir