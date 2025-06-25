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Yolda kalan tırların imdadına zırhlı tank kurtarıcı yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yolda kalan tırların imdadına zırhlı tank kurtarıcı yetişti
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da yolda kalan yük dolu tırları zırhlı tank kurtarıcı çekti.

Ankara-Aksaray arasında bir arazide ağır yükleri nedeniyle birkaç tır hareket edemeyince yolda kaldı.

Yolda kalan tırların imdadına zırhlı tank kurtarıcı yetişti - 1. Resim

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kurtarıcı vinçler sevk edildi. Vincin de yetersiz kalması üzerine, devreye TSK'ya ait zırhlı tank kurtarıcılar girdi.

Zırhlı tank kurtarıcının müdahalesiyle tırlar bölgeden çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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