Op. Dr. Ali Can Yalı, zayıflama iğneleri için uyardı. Yalı GLP-1 temelli ilaçların safra kesesi ve safra yolları hastalıklarına ilişkin göreceli riski yaklaşık yüzde 37 artırabildiğini aktardı.

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Son yıllarda kilo vermek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu zayıflama iğneleri, sağladıkları kilo kaybının yanı sıra bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebiliyor. Özellikle safra kesesinde taş bulunan kişilerin bu ilaçları kullanırken dikkatli olması gerektiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Can Yalı, tedavi sürecinde kişiye özel değerlendirme yapılmasının önemine dikkat çekti.

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Yalı, kilo kontrolünde kullanılan ilaçların safra kesesi ve safra yolları üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zayıflama iğlerinde sessiz tehlike! Safra taşı riskini yüzde 37 artırıyor

Zayıflama tedavisinde kullanılan ilaçların önemli bir bölümünü GLP-1 reseptör agonistlerinin oluşturduğunu belirten Yalı, bu ilaçların iştahı baskılayarak ve tokluk hissini artırarak kilo kaybına yardımcı olduğunu ifade etti.

YÜZDE 37 ARTIRABİLİR

2022 yılında JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan ve 100 binden fazla kişinin katıldığı 76 randomize kontrollü çalışmayı kapsayan meta-analize değinen Yalı, GLP-1 temelli ilaçların safra kesesi ve safra yolları hastalıklarına ilişkin göreceli riski yaklaşık yüzde 37 artırabildiğini aktardı. Bu oranın, ilacı kullanan her üç kişiden birinde safra taşı oluşacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Zayıflama iğlerinde sessiz tehlike! Safra taşı riskini yüzde 37 artırıyor

SAFRA TAŞI OLUŞUMUNU TETİKLEYEBİLİR

Hızlı kilo vermenin safra taşı oluşumunda etkili olabileceğini belirten Yalı, belirgin kilo kaybıyla birlikte safradaki kolesterol yoğunluğunun artabileceğini ve bunun taş oluşumunu kolaylaştırabileceğini söyledi.

Zayıflama iğlerinde sessiz tehlike! Safra taşı riskini yüzde 37 artırıyor

Bazı GLP-1 temelli ilaçların safra kesesinin boşalma fonksiyonunu da etkileyebileceğine işaret eden Yalı, safranın kesede daha uzun süre kalmasının taş oluşumuna zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Ancak bu etkinin bütün ilaçlarda aynı düzeyde görülmediğinin altını çizdi.

Zayıflama iğlerinde sessiz tehlike! Safra taşı riskini yüzde 37 artırıyor

SAFRA KESESİNDE TAŞ BULUNANLAR ZAYIFLAMA İĞNESİ KULLANABİLİR Mİ?

Safra kesesinde taş bulunmasının zayıflama iğnesi kullanımı için tek başına kesin bir engel olmadığını belirten Yalı, tedavi öncesinde hastanın geçmişinin ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özellikle daha önce safra kesesi iltihabı, safra kanalına taş düşmesi, safra taşına bağlı pankreatit veya safra kesesi ağrısı yaşayan kişilerin dikkatle incelenmesi gerektiğini aktaran Yalı, şikâyeti olmayan hastalarla tekrarlayan ağrılar yaşayanların aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Zayıflama iğlerinde sessiz tehlike! Safra taşı riskini yüzde 37 artırıyor

Safra taşına bağlı yakınmaları bulunan kişilerin tedaviye başlamadan önce genel cerrahi uzmanına başvurmasının önem taşıdığını belirten Yalı, gerekli durumlarda cerrahi tedavinin de gündeme gelebileceğini dile getirdi.

BU BELİRTİLER ORTAYA ÇIKARSA VAKİT KAYBETMEYİN

Zayıflama iğnesi kullanan kişilerin yaşadığı her karın ağrısının basit bir ilaç yan etkisi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Yalı, bazı belirtilerin safra kesesi ve safra yollarıyla ilgili komplikasyonlara işaret edebileceğini belirtti.

Özellikle karnın sağ üst bölümünde şiddetli veya uzun süreli ağrı, tekrarlayan kusma, ateş ve sarılık gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde gecikmeden tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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