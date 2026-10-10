10 yıl arayla aynı şehirde aynı acı! İki kardeşin kaderi yürek burktu

Yozgat’ta trafik kazasında hayatını kaybeden 42 yaşındaki orman muhafaza memuru Hakan Tonga, Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlandı. Tonga’nın ağabeyi polis memuru Ali Tonga’nın da 2016 yılında Yozgat’ta geçirdiği trafik kazasında şehit olduğu ortaya çıktı.

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Kaza, 9 Ekim'de Yozgat-Ankara kara yolunun Saray köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.H. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

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AĞIR YARALANAN HAKAN TONGA’DAN ACI HABER

Kazada sürücü Z.H. ile yolcular A.H. ve Hakan Tonga yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hakan Tonga (42), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hakan Tonga

ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI

Tonga'nın cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine getirildi. Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Törene Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Bahadır Gürleyik, kurum çalışanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 3 çocuk babası Tonga'nın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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AĞABEYİ DE 2016'DA ŞEHİT OLMUŞ

Hakan Tonga'nın ağabeyi polis memuru Ali Tonga da 22 Mayıs 2016 tarihinde Yozgat'ta görev başında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

Ali Tonga

Ali Tonga'nın cenazesi de Yahşihan ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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