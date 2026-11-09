100 suç kaydı olan cezaevi firarisi, babasının kafesinde yakalandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4 yıldır cezaevi firarisi olan hükümlü, babasının işlettiği kafenin tuvaletinde yakalandı. Firari hükümlünün yaklaşık 100 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

YAKLAŞIK 100 SUÇ KAYDI VAR

Bu kapsamda ekipler, hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından 4 yıldır aranan, yaklaşık 100 suç kaydı bulunan A.A'nın Akyurt ilçesinde olduğunu belirledi.

TUVALETTE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Ekipler, şahsın zaman zaman babasının işlettiği kafeye gittiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda A.A, kafenin tuvaletinde saklanırken yakalandı.

2022'DEN BERİ CEZAEVİ FİRARİSİ

Şahsın hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 2022'den bu yana cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Akyurt Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIAkyurt

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