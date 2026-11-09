100 suç kaydı olan cezaevi firarisi, babasının kafesinde yakalandı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 4 yıldır cezaevi firarisi olan hükümlü, babasının işlettiği kafenin tuvaletinde yakalandı. Firari hükümlünün yaklaşık 100 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
YAKLAŞIK 100 SUÇ KAYDI VAR
Bu kapsamda ekipler, hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından 4 yıldır aranan, yaklaşık 100 suç kaydı bulunan A.A'nın Akyurt ilçesinde olduğunu belirledi.
TUVALETTE SAKLANIRKEN YAKALANDI
Ekipler, şahsın zaman zaman babasının işlettiği kafeye gittiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda A.A, kafenin tuvaletinde saklanırken yakalandı.
2022'DEN BERİ CEZAEVİ FİRARİSİ
Şahsın hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 2022'den bu yana cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.