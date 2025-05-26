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124 yıl hapis cezası vardı! İzmir'de gizlendiği evde yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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124 yıl hapis cezası vardı! İzmir&#039;de gizlendiği evde yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde cinayetten 124 yıl hapis cezası olan, 10 ayrı suçtan arama kaydı bulunan katil zanlısı, jandarmanın düzenlediği operasyonda saklandığı evde yakalandı. "Kasten öldürmeye teşebbüs" olayıyla da bağlantısı olan F.K, Kaymakçı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kasten adam öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından  toplam 124 yıl hapis cezası olan F.K.'nin, Ödemiş ilçesinde gizlendiğini belirledi.

124 yıl hapis cezası vardı! İzmir'de gizlendiği evde yakalandı - 1. Resim

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS OLAYIYLA BAĞLANTILI

Toplam 10 ayrı dosyada aranan zanlının, Ödemiş ilçesinde işlenen "kasten öldürmeye teşebbüs" olayıyla da bağlantısı olduğu bildirildi.

124 yıl hapis cezası vardı! İzmir'de gizlendiği evde yakalandı - 2. Resim

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gizlendiği evde jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tamamlanan işlemlerinin ardından Kaymakçı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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