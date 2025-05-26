124 yıl hapis cezası vardı! İzmir'de gizlendiği evde yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Mayıs 2025 10:14 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 10:17 - Güncelleme:

İzmir'in Ödemiş ilçesinde cinayetten 124 yıl hapis cezası olan, 10 ayrı suçtan arama kaydı bulunan katil zanlısı, jandarmanın düzenlediği operasyonda saklandığı evde yakalandı. "Kasten öldürmeye teşebbüs" olayıyla da bağlantısı olan F.K, Kaymakçı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kasten adam öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından toplam 124 yıl hapis cezası olan F.K.'nin, Ödemiş ilçesinde gizlendiğini belirledi. KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS OLAYIYLA BAĞLANTILI Toplam 10 ayrı dosyada aranan zanlının, Ödemiş ilçesinde işlenen "kasten öldürmeye teşebbüs" olayıyla da bağlantısı olduğu bildirildi. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Gizlendiği evde jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tamamlanan işlemlerinin ardından Kaymakçı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. İlgili Haber İzmir'in kabusu Yıldırım kardeşler... Akılalmaz dolandırıcılığa imza atıp TikTok'tan paylaştılar

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş