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14 yaşındaki çocuğu zorla çalıştırıp dövmüşlerdi: İşletmeci korkunç görüntüleri yalanladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana, Çocuk İstismarı, Darbe, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 14 yaşındaki çocuğun zorla çalıştırılıp darbedildiği iddialarına işletme sahibinden yalanlama geldi. Çocuğun, oradaki bir çalışandan para çaldığı için şiddete uğradığını söyleyen işletmeci, "Gece aralarında arbede yaşanmış, sabaha karşı da kavga etmişler. Çocuğu çekip, konuştuk ve iş yerinden gönderdik. Sonrasında olay bu şekilde gelişti ve emniyete kamera görüntülerini kendimiz tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Adana'da geçtiğimiz 8 Temmuz'da Adana-Pozantı Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde yaşanan olayda, burada garson olarak çalışmaya başlayan T.B. (14) iddiaya göre, tartıştığı iş arkadaşı M.U. (45) tarafından, tesisin yatakhanesinde tahta sopayla darbedildi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından işten çıkarılan T.B.'nin Şanlıurfa'da yaşayan babası M.B., kente geldi. Oğlunun alıkonulduğunu ve zorla çalıştırıldığını öne süren M.B., iş yeri sahibi ve M.U. hakkında şikayetçi oldu.

"PARAMI ÇALDI"

Konuyla ilgili çalışma başlatan Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.U. ile iş yerinde çalışan B.B.K.'yi (17) gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.U., sorgusunda, T.B.'nin parasını çaldığını öne sürdü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, B.B.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. T.B. ise babasıyla birlikte Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki evine döndü.

"SABAH KONUŞUP GÖNDERDİK"

Konuyla ilgili iddiaları reddeden tesis işletmecisi Murat Kutlu, "Bir süre önce bizim yanımıza geldi işe ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de yetiştirmek için yanımıza aldık. Sonrasında bir söz konusu personelimizle aralarında bir para husumeti olmuş. Gece aralarında arbede yaşanmış, sabaha karşı da kavga etmişler. Çocuğu çekip, konuştuk ve iş yerinden gönderdik. Sonrasında olay bu şekilde gelişti ve emniyete kamera görüntülerini kendimiz tespit ettik" dedi.

HER ŞEYİ İŞ YERİNE GELİNCE ÖĞRENMİŞ

T.B.'nin darbedilmesiyle alakalı çalışanlara bir talimat vermediklerini, konuyu iş yerine gelince öğrendiklerini kaydeden Kutlu, "Kimse kimseyi alıkoyamaz, böyle bir durum yok. Burada bir sürü çalışanımız var. Yaklaşık 10 gün yanımızda çalıştı ve bizden 1 lira dahi alacağı yoktur. Hatta olayın olduğu günün yevmiyesini bile kendisine verdik. Önceki gün çocuğun babası olduğunu beyan eden bir kişi bizi aradı. Ona da böyle bir durum olmadığını söyledik. Konunun buraya kadar gelmesine çok üzüldüm" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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