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15 gün boyunca hastaneye gitti! Küçük Tunahan, nedeni bulunamayan hastalıktan can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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15 gün boyunca hastaneye gitti! Küçük Tunahan, nedeni bulunamayan hastalıktan can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ın Zara ilçesinde, 15 gün boyunca çeşitli şikayetlerle tedavi gören 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Tunahan Şahin, fenalaşarak hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeni araştırılırken, küçük çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Sivas'ta 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi, henüz belirlenemeyen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Zara ilçesinde meydana geldi. Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Tunahan Şahin, yaklaşık 15 gün boyunca kusma, ishal, ateş ve kas ağrısı şikayetleri ile ailesi tarafından Sivas'taki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. 

Evinde yeniden fenalaşan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırılmak üzereyken hayatını kaybetti. Küçük Şahin'in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, Zara Mehmet Akif Ersoy Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından küçük çocuk, Ahmet Başyurt Mahallesi'ndeki Zara Merkez Kabristanı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili incelemenin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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