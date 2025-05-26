Sivas'ta kömür ocağı faciası! Can kaybı ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Mayıs 2025 20:01 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 20:06 - Güncelleme:

Sivas'ta bir kömür ocağında korkunç bir iş felaketi yaşandı. Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Korkunç patlamada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas’ta korkunç bir patlama olayı yaşandı. PATLAMA MEYDANA GELDİ İlçeye bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Korkunç patlamada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İlgili Haber Sivas'ta korkunç kaza: Otomobil hurdaya döndü Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş