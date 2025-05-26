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Sivas'ta kömür ocağı faciası! Can kaybı ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sivas&#039;ta kömür ocağı faciası! Can kaybı ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas'ta bir kömür ocağında korkunç bir iş felaketi yaşandı. Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Korkunç patlamada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas’ta korkunç bir patlama olayı yaşandı.

Sivas'ta kömür ocağı faciası! Can kaybı ve yaralılar var - 1. Resim

PATLAMA MEYDANA GELDİ

İlçeye bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta kömür ocağı faciası! Can kaybı ve yaralılar var - 2. Resim

Korkunç patlamada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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