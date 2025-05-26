Sivas'ta kömür ocağı faciası! Can kaybı ve yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Sivas'ta bir kömür ocağında korkunç bir iş felaketi yaşandı. Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Korkunç patlamada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sivas’ta korkunç bir patlama olayı yaşandı.
PATLAMA MEYDANA GELDİ
İlçeye bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Korkunç patlamada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş