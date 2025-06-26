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15 ilde dev operasyon! Onlarca kişi tutuklandı: Ele geçirilen para dudak uçuklattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dolandırıcılara yönelik 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 98 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 51'i tutuklanırken hesaplarında 1 milyar TL'yi aşkın para ele geçirildi. Haberi duyuran Bakan Yerlikaya "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik 15 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 98 şüpheli gözaltına alındı. 

Şüphelilerden 51'i tutuklanırken 38'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemi ise devam ediyor. 

Haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya  şu ifadeleri kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Gaziantep, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Antalya, Mersin, Kastamonu, Tokat, Muğla, Elazığ, Balıkesir, Yalova ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Sahte internet siteleri aracılığıyla kendilerini "sigortacı ve bankacı" olarak tanıtarak düşük faizli kredi ilanlarıyla haksız kazanç sağlamak,

15 ilde dev operasyon! Onlarca kişi tutuklandı: Ele geçirilen para dudak uçuklattı - 1. Resim

1 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ

Yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek,

İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgileri ele geçirmek,

Yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

15 ilde dev operasyon! Onlarca kişi tutuklandı: Ele geçirilen para dudak uçuklattı - 2. Resim

MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 Milyar 132 Milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İL Jandarma Komutanlarımızı, Kahraman Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. 

Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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