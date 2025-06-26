'Fito' firar etmiş ülke karışmıştı! En çok aranan çete liderine dev operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Haziran 2025 07:33 - Güncelleme: 26 Haziran 2025 07:44 - Güncelleme:

Ekvador'un en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı ve çete elebaşı 'Fito' 17 aylık takip sonucu 10 saatlik operasyonla yakalandı. Fito, geçtiğimiz yıl cezaevinde çıkan isyanda firar etmişti ve bu kaçış ülke genelindeki hapishanelerde isyan ve şiddet olayı olarak yansımıştı.

Ekvador'da Los Choneros adlı suç örgütünün elebaşı Fito, başkent Kito’ya 400 kilometre mesafedeki liman şehri Manta’da bir sığınakta ele geçirildi. Yetkililer, polis ve askerin ortaklaşa düzenlediği operasyonun yaklaşık 10 saat sürdüğünü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirdi. "ÜLKEMİZİ GERİ ALACAĞIZ" Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Polislerimize ve askerlerimize teşekkür ediyorum. Daha fazlası da düşecek. Ülkemizi geri alacağız, mücadeleye devam." ifadelerini kullandı. Öte yandan, yerel basında ABD'de hakkında çok sayıda suçtan yakalama kararı bulunan Fito'nun gelecek günlerde iade edileceği yazıldı. İlgili Haber İstanbul'da dehşet! Tartıştığı nişanlısını başından vurdu 12 YILIN SONUNDA FİRAR ETMİŞTİ Fito, cinayet, organize suç örgütü kurma, yasa dışı silah bulundurma ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından toplam 34 yıl hapis cezası almıştı. Cezasının 12 yılını tamamlayan Fito, Guayaquil Bölge Hapishanesi'nde 7 Ocak 2024’te çıkan bir isyandan faydalanarak firar etmişti. Kaçışın ardından ülke genelindeki hapishanelerde isyan ve şiddet olayı yaşanmış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Fito’nun kaçışı ve polis araçlarına yönelik bombalı saldırılar sonrası hükümet, 9 Ocak’ta 60 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Çağla Çağlar