Adıyaman’da evde babasına ait olduğu iddia edilen tabancayla uğraştığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Merve Nehir Fırat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın ölümünden 3 gün sonra, 10 Ekim’de doğum gününü kutlayacağı öğrenildi.

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Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Merve Nehir Fırat evde babasına ait olduğu iddia edilen tabancayla uğraştığı sırada silah ateş aldı.

16 yaşındaki Merve’nin acı sonu! 3 gün sonra doğum gününü kutlayacaktı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazara vurulan ve ağır yaralanan Merve Nehir Fırat önce Samsat Devlet Hastanesi'ne, ardından ise sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Merve Nehir Fırat, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

Merve Nehir Fırat'ın 10 Ekim tarihinde doğum gününün olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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