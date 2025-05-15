Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 16 yaşındaki Neçir Kom 5 gündür kayıp! Ekipler didik didik arıyor

16 yaşındaki Neçir Kom 5 gündür kayıp! Ekipler didik didik arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
16 yaşındaki Neçir Kom 5 gündür kayıp! Ekipler didik didik arıyor
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'de piknik yaparken suya düşen 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları sürüyor. 5 gündür aranan genç için çok sayıda ekip ve makine alanda tarama yapıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde yaşayan 16 yaşındaki Neçir Kom, 10 Mayıs'ta piknik yaparken dengesini kaybedip suya düştü. 

Kaybolan çocuğun bulunması için başlatılan yoğun arama kurtarma çalışmaları, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülüyor.

16 yaşındaki Neçir Kom 5 gündür kayıp! Ekipler didik didik arıyor - 1. Resim

Çalışmalara Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Su Altı Arama (SAK) Timi, emniyet güçleri, AFAD, UMKE, güvenlik korucuları ve iş makineleriyle destek veriliyor.

16 yaşındaki Neçir Kom 5 gündür kayıp! Ekipler didik didik arıyor - 2. Resim

Bölge drone ile havadan taranırken hem su yüzeyinde hem de su altında yapılan arama çalışmalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

12 bin kişiye istihdam sağlayacaktı! Trump'ın hamlesi sonrası 50 milyar dolarlık yatırımı iptal edecekler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bunalıma giren genç oyuncak silahıyla mahalleyi ayağa kaldırdı: Hepinizi Allah'a şikayet edeceğim - 3. SayfaOyuncak silahıyla mahalleyi ayağa kaldırdıVarını yoğunu plajda tanıştığı çifte verdi: Böyle olay görülmedi! "Bileğimden tutup..." - 3. SayfaVarını yoğunu plajda tanıştığı çifte verdiKastamonu'da zincirleme kaza! 9 kişi hastanelik oldu - 3. SayfaKastamonu'da zincirleme kaza! 9 kişi hastanelik olduÇorum'da un fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi! 8 gün sonra hayatını kaybetti - 3. SayfaÇorum'daki patlamadan acı haber geldi!Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi, ölü ve yaralılar var - 3. SayfaKahramanmaraş'ta minibüs devrildi, ölü ve yaralılar varSamsun'da kaçak elektronik ürün operasyonunda 1 gözaltı - 3. SayfaSamsun'da kaçak elektronik ürün operasyonunda 1 gözaltı
Sonraki Haber Yükleniyor...