16 yaşındaki Neçir Kom 5 gündür kayıp! Ekipler didik didik arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Mayıs 2025 08:59 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 09:13 - Güncelleme:

Hakkari'de piknik yaparken suya düşen 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları sürüyor. 5 gündür aranan genç için çok sayıda ekip ve makine alanda tarama yapıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde yaşayan 16 yaşındaki Neçir Kom, 10 Mayıs'ta piknik yaparken dengesini kaybedip suya düştü. Kaybolan çocuğun bulunması için başlatılan yoğun arama kurtarma çalışmaları, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülüyor. Çalışmalara Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Su Altı Arama (SAK) Timi, emniyet güçleri, AFAD, UMKE, güvenlik korucuları ve iş makineleriyle destek veriliyor. İlgili Haber Bunalıma giren genç oyuncak silahıyla mahalleyi ayağa kaldırdı: Hepinizi Allah'a şikayet edeceğim Bölge drone ile havadan taranırken hem su yüzeyinde hem de su altında yapılan arama çalışmalarının kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar