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Bunalıma giren genç oyuncak silahıyla mahalleyi ayağa kaldırdı: Hepinizi Allah'a şikayet edeceğim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bunalıma giren genç oyuncak silahıyla mahalleyi ayağa kaldırdı: Hepinizi Allah&#039;a şikayet edeceğim
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da bunalımda olan genç, oyuncak silahıyla dehşeti yaşattı. Polisin çelik yelek giyerek müdahalede bulunduğu genç, "Hepinizi Allah'a şikayet edeceğim" sözleri eşliğinde gözaltına alındı.

Aksaray'ın Paşacık Mahallesi geçtiğimiz gece saatlerinde panik ve korkuyla uyandı. Bunalımda olan B.İ., ailesiyle yaşadığı evde kendisin odasına kilitledi. 

Önce oda içinde bağırıp çağıran şahıs daha sonra eline geçirdiği oyuncak tabancayla pencereye çıkıp bağırmaya başladı.

Bunalıma giren genç oyuncak silahıyla mahalleyi ayağa kaldırdı: Hepinizi Allah'a şikayet edeceğim - 1. Resim

POLİS ÇELİK YELEK GİYDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi şahsın elindeki tabancanın oyuncak olduğundan habersiz herhangi bir olumsuzluğa karşı geniş güvenlik önlemleri alarak olaya müdahale etmek istedi. Elindeki tabancayı kimi zaman kendi kafasına, kimi zaman da polis ekiplerine doğrultan şahıs tedirginliğin dozunu artırınca ekipler üzerine çelik yelek giydi.

"HANGİNİZ DERDİME DERMAN OLDUNUZ?"

Şahsı ikna edip sakinleştirmek için uzun süre dil döken polis ekiplerine olmadık sözler sarf eden B.İ., "Hangi biriniz derdime derman oldunuz lan? Ben cehennemimi oluşturmuşum zaten, siz beni kurtaramazsınız. Sen kimsin ben seni nereden tanıyorum ya? Sen bana neyin faydasını sunacaksın da ben seninle konuşacağım?" dedi. 

Bunalıma giren genç oyuncak silahıyla mahalleyi ayağa kaldırdı: Hepinizi Allah'a şikayet edeceğim - 2. Resim

Şahsın odadan çıkması üzerine hem arkadan hem de önden apansız bir müdahalede bulunan polis memurları şahsı anında etkisiz hale getirmeyi başardı. Hemen yere yatırılan şahsa bir yandan ters kelepçe takılırken öte yanda polis memurlarınca üst araması yapıldı. Yakalanmasına rağmen bağırmaya devam eden şahıs kelepçelenip üst aramasından sonra ayağa kaldırıldı.

Bunalıma giren genç oyuncak silahıyla mahalleyi ayağa kaldırdı: Hepinizi Allah'a şikayet edeceğim - 3. Resim

"BEN DE ATATÜRK'ÜN OĞLUYUM"

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs apartmandan çıkarılırken de bağırmayı sürdürdü. Merdivenlerden inerken, "Hepinizi Allah’a şikayet edeceğim" diyen B.İ. apartmandan çıkarılırken fark ettiği basın mensuplarına da "Çekmeyin" diye tepki gösterdi.

Bunalıma giren genç oyuncak silahıyla mahalleyi ayağa kaldırdı: Hepinizi Allah'a şikayet edeceğim - 4. Resim

Ardından şahıs polis memurlarına, "Ağabey ben kötü bir insan değilim. Beni öyle şey yapmayın ağabey. Annem ile bir görüşeyim gitmeden. Ağabey bir dakika annemle görüşeyim. Ben Atatürk’ün oğluyum. Biz Türkoğlu Türk’üz, Atatürk’ün oğluyuz" dedi.

Bunalıma giren genç oyuncak silahıyla mahalleyi ayağa kaldırdı: Hepinizi Allah'a şikayet edeceğim - 5. Resim

Ele geçirilen tabancayı inceleyen polis ekipleri tabancanın oyuncak olduğunu belirledi.

Bunalıma giren genç oyuncak silahıyla mahalleyi ayağa kaldırdı: Hepinizi Allah'a şikayet edeceğim - 6. Resim

Gözaltına alınan şahıs daha sonra polis otosuna bindirilirken, ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şahsa ifadesinin ardından Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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