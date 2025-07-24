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2 çocuk babası Bünyamin Kaplan’ın acı sonu… Her şey bir anda oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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2 çocuk babası Bünyamin Kaplan’ın acı sonu… Her şey bir anda oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de, kamyona yüklü tomruklar indirilirken kasadan kayan tomrukların altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Vefat eden şahsın 2 çocuk babası Bünyamin Kaplan olduğu öğrenildi.

Olay, Denizli'nin Çameli İlçesi Cevizli Mahallesi Düzençam Orman Deposunda meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, Çameli'de esnaflık yapan iki çocuk babası Bünyamin Kaplan (57) Çameli'nin Karabayır Mahallesi orman sahasındaki yüklediği tomrukları Düzençam Deposunda indirmek isterken halatları çözdüğü sırada üzerine düşen tomrukların altında kaldı. Tomrukların atında kalan Kaplan ağır yaralandı. 

2 çocuk babası Bünyamin Kaplan’ın acı sonu… Her şey bir anda oldu - 1. Resim

TOMRUKLARIN ALTINDA CAN VERDİ

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Bünyamin kaplanı tomrukların altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Kaplan ambulansla Çameli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Bünyamin Kaplan hayatını kaybetti.

Otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Kaplan'ın cenazesi bugün Çameli Yenimahalle Mezarlığına defin edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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