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Cami şadırvanında sessiz ölüm: 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cami şadırvanında sessiz ölüm: 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde caminin şadırvanında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedin 57 yaşındaki Mustafa Aydoğdu’ya ait olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Yunus Emre Camii'nin şadırvan kısmında bir kişinin hareketsiz yerde yattığını görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. 

Cami şadırvanında sessiz ölüm: 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti - 1. Resim

KİMLİĞİ TESPİT EİLDİ

Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Mustafa Aydoğdu (57) olduğu belirlendi.

Cami şadırvanında sessiz ölüm: 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti - 2. Resim

OTOPSİ YAPILACAK

Dolmuş şoförü olduğu öğrenilen Aydoğdu'nun kalp krizinden dolayı hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor. Şahsın cansız bedeni, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi işlemleri yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cami şadırvanında sessiz ölüm: 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti - 3. Resim

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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