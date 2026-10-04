20 yaşındaki gencin kan donduran sonu! "Berna'yı arıyorum" dedi, 13 bıçak darbesiyle öldürüldü

Antalya'da yol kenarında 13 yerinden bıçaklanmış halde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Evin çevresinde gördüğü gence "Berna kim?" diye sorup aldığı cevap karşısında dehşet saçan baba ile kızı tutuklandı.

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Gazipaşa ilçesine bağlı İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkiinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, yol üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık görevlilerinin yaptığı incelemelerde, vücudunda çok sayıda bıçak yarası bulunan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır olduğu tespit edildi.

20 yaşındaki gencin kan donduran sonu! Bernayı arıyorum dedi, 13 bıçak darbesiyle öldürüldü

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve inceleme ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırmalarda, Bayır'ın vücudunda 13 bıçak darbesi olduğu saptandı.

20 yaşındaki gencin kan donduran sonu! Bernayı arıyorum dedi, 13 bıçak darbesiyle öldürüldü

CİNAYET BIÇAĞI ORMANLIK ALANDA TAŞ ALTINDA BULUNDU

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucunda Yasin Erdem Bayır'ın 16 yaşındaki B.Ö. isimli kız ile görüştüğü için B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. (47) tarafından bıçaklandığı tespit edildi.

20 yaşındaki gencin kan donduran sonu! Bernayı arıyorum dedi, 13 bıçak darbesiyle öldürüldü

Mustafa Ö. gözaltına alınırken, kızı B.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Mustafa Ö. ifadesinde cinayeti kabul ederken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ise olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede bulunan ormanlık alanda bir taşın altında bulundu.

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, 20 yaşındaki gencin cenazesi bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. 13 bıçak darbesi ile öldürülen gencin cenazesi, toprağa verilmek üzere Alanya ilçesine götürüldü.

20 yaşındaki gencin kan donduran sonu! Bernayı arıyorum dedi, 13 bıçak darbesiyle öldürüldü

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından gözaltına alınan baba Mustafa Ö. ve kızı B.Ö., bugün çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheli baba Mustafa Ö.'nün ifadesinde Yasin Erdem Bayır'ı evinin çevresinde dolaşırken görüp kimi aradığını sorduğunu, Yasin Erdem'in "Berna'yı arıyorum" cevabı üzerine "Berna kim?" diye sorduğunda "4 aylık karım" cevabını aldığını, çıkan tartışma sonucu Yasin Erdem Bayır'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Kızı B.Ö.'nün ise ifadesinde Yasin Erdem'i babasının isteğiyle bölgeye çağırdığını söylediği bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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