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Yaşam

Müge Anlı'da 'yaşamak' için babasını arıyordu: Hamid'in anne ve dayısı gözaltına alındı

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Müge Anlı'da 'yaşamak' için babasını arıyordu: Hamid'in anne ve dayısı gözaltına alındı

Müge Anlı'nın programına katılarak "Ölmek istemiyorum, biyolojik babamı bulun" çağrısıyla hafızalara kazınan Hamid Yorulmaz dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. 

Müge Anlı'da 'yaşamak' için babasını arıyordu: Hamid'in anne ve dayısı gözaltına alındı

Tedavisi için acilen kök hücre nakline ihtiyaç duyan ve yapılan DNA testiyle kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın öz babası olmadığını öğrenen genç adam, ailesinin gerçekleri kendisinden gizlediğini öne sürmüştü.

Müge Anlı'da 'yaşamak' için babasını arıyordu: Hamid'in anne ve dayısı gözaltına alındı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah'ın haberine göre, Hamid'in canlı yayındaki iddiaları üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. 

Soruşturmanın "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Tehdit", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" ve "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Müge Anlı'da 'yaşamak' için babasını arıyordu: Hamid'in anne ve dayısı gözaltına alındı

HERKESİN İFADESİ ALINDI

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin Tire ile Torbalı hattında yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, kritik ifadeler toplandı. 

Müge Anlı'da 'yaşamak' için babasını arıyordu: Hamid'in anne ve dayısı gözaltına alındı

Çemberin daralmasıyla birlikte, öz babanın kimliğini bildiği halde saklamakla suçlanan anne Nihal Beyit ile genci tehdit ettiği öne sürülen dayı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.

Müge Anlı'da 'yaşamak' için babasını arıyordu: Hamid'in anne ve dayısı gözaltına alındı

BİYOLOJİK BABANIN KİMLİĞİ HALEN GİZEMİNİ KORUYOR

Tedavi süreci için hayati önem taşıyan öz babanın kimliği henüz netlik kazanmazken, savcılık, gencin biyolojik babasının tespiti ve dosyadaki tüm karanlık noktaların aydınlatılması için soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini duyurdu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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