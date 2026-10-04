Müge Anlı'da 'yaşamak' için babasını arıyordu: Hamid'in anne ve dayısı gözaltına alındı

BİYOLOJİK BABANIN KİMLİĞİ HALEN GİZEMİNİ KORUYOR

Tedavi süreci için hayati önem taşıyan öz babanın kimliği henüz netlik kazanmazken, savcılık, gencin biyolojik babasının tespiti ve dosyadaki tüm karanlık noktaların aydınlatılması için soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini duyurdu.