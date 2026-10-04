Müge Anlı'da 'yaşamak' için babasını arıyordu: Hamid'in anne ve dayısı gözaltına alındı
Müge Anlı'nın programına katılarak "Ölmek istemiyorum, biyolojik babamı bulun" çağrısıyla hafızalara kazınan Hamid Yorulmaz dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.
Tedavisi için acilen kök hücre nakline ihtiyaç duyan ve yapılan DNA testiyle kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın öz babası olmadığını öğrenen genç adam, ailesinin gerçekleri kendisinden gizlediğini öne sürmüştü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sabah'ın haberine göre, Hamid'in canlı yayındaki iddiaları üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.
Soruşturmanın "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Tehdit", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" ve "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
HERKESİN İFADESİ ALINDI
Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin Tire ile Torbalı hattında yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, kritik ifadeler toplandı.
Çemberin daralmasıyla birlikte, öz babanın kimliğini bildiği halde saklamakla suçlanan anne Nihal Beyit ile genci tehdit ettiği öne sürülen dayı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.
BİYOLOJİK BABANIN KİMLİĞİ HALEN GİZEMİNİ KORUYOR
Tedavi süreci için hayati önem taşıyan öz babanın kimliği henüz netlik kazanmazken, savcılık, gencin biyolojik babasının tespiti ve dosyadaki tüm karanlık noktaların aydınlatılması için soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini duyurdu.