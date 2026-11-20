Fenerbahçe Tarfin, Milano'da son çeyrekte yıkıldı
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 13. haftasında deplasmanda Olimpia Milano'ya 78-70 mağlup olarak çift maç haftasını tek galibiyetle kapattı. Son çeyrekte müsabakayı kaybeden sarı lacivertlilerde Horton-Tucker, 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 13. hafta maçında Olimpia Milano'ya konuk oldu.
Unipol Forum’da oynanan karşılaşmada son çeyrekte geriye düşen Fenerbahçe, Olimpia Milano'ya 78-70 mağlup olarak sekiz galibiyette kaldı.
FENERBAHÇE SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ
İlk çeyrekte Larkin ve Juzang’in devreye girdiği bölümde 8 sayılık bir fark yakalayan Fenerbahçe, skoru 12-4 öne geçti. Burnell ve Wright'la farkı eriten İtalyan ekibi, skoru 11-12 yaptı. Kenardan gelen Tucker'la fark oluşturan sarı lacivertliler, skor üstünlüğünü korudu: 16-19. Son bölümde etkisini artıran Olimpia Milano, periyodu 23-19'la önde tamamladı. İkinci periyoda 6-0'lık seriyle hızlı giriş yapan Jasikevicius'un öğrencileri, skor üstünlüğünü lehine çevirdi: 23-25. Skorun dengede seyrettiği çeyrek sonunda bu eşitliği bozan Tucker oldu ve Fenerbahçe Tarfin, soyunma odasına 38-37 önde girdi.
MİLANO SON PERİYOTTA KAZANDI
İkinci yarıya 11-2’lik bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, farkı da çift hanelere çıkardı: 49-39. İtalyan ekibi, mola dönüşünde Guduric ve Bolmaro ile yakaladığı momentumla birlikte farkı 1 sayıya düşürdü: 50-51. Son bölümde daha üretken bir görüntü çizen Fenerbahçe, final periyoduna 61-55 üstün girdi. Dördüncü çeyrek daha etkili olan Olimpia Milano, pota altını da iyi kullandığı anlarda 67-66 öne geçti. Geride kalan dakikalarda skor üstünlüğünü elinde tutan Milano ekibi maçtan 78-70'li skorla galip ayrıldı.