Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 13. haftasında deplasmanda Olimpia Milano'ya 78-70 mağlup olarak çift maç haftasını tek galibiyetle kapattı. Son çeyrekte müsabakayı kaybeden sarı lacivertlilerde Horton-Tucker, 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 13. hafta maçında Olimpia Milano'ya konuk oldu.

Unipol Forum’da oynanan karşılaşmada son çeyrekte geriye düşen Fenerbahçe, Olimpia Milano'ya 78-70 mağlup olarak sekiz galibiyette kaldı.

FENERBAHÇE SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ

İlk çeyrekte Larkin ve Juzang’in devreye girdiği bölümde 8 sayılık bir fark yakalayan Fenerbahçe, skoru 12-4 öne geçti. Burnell ve Wright'la farkı eriten İtalyan ekibi, skoru 11-12 yaptı. Kenardan gelen Tucker'la fark oluşturan sarı lacivertliler, skor üstünlüğünü korudu: 16-19. Son bölümde etkisini artıran Olimpia Milano, periyodu 23-19'la önde tamamladı. İkinci periyoda 6-0'lık seriyle hızlı giriş yapan Jasikevicius'un öğrencileri, skor üstünlüğünü lehine çevirdi: 23-25. Skorun dengede seyrettiği çeyrek sonunda bu eşitliği bozan Tucker oldu ve Fenerbahçe Tarfin, soyunma odasına 38-37 önde girdi.

Olimpia Milano - Fenerbahçe Tarfin

MİLANO SON PERİYOTTA KAZANDI

İkinci yarıya 11-2’lik bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, farkı da çift hanelere çıkardı: 49-39. İtalyan ekibi, mola dönüşünde Guduric ve Bolmaro ile yakaladığı momentumla birlikte farkı 1 sayıya düşürdü: 50-51. Son bölümde daha üretken bir görüntü çizen Fenerbahçe, final periyoduna 61-55 üstün girdi. Dördüncü çeyrek daha etkili olan Olimpia Milano, pota altını da iyi kullandığı anlarda 67-66 öne geçti. Geride kalan dakikalarda skor üstünlüğünü elinde tutan Milano ekibi maçtan 78-70'li skorla galip ayrıldı.

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