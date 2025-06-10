20 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Suç makinesi İstanbul'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Haziran 2025 15:32 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 15:37 - Güncelleme:

Kırşehir, Ankara, İzmir, Antalya ve Kırıkkale'de işlediği suçlardan 42 kaydı bulunan ve çeşitli suçlardan hakkında toplam 20 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlünün, İstanbul'a hareket ettiği tespit edildi. 14 yıldır aranan Ş.U., jandarma ekiplerinin operasyonuyla bir restoranda yakalandı.

42 suç kaydından toplam 20 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün, Kırşehir ve İstanbul jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandığı belirtildi. İSTANBUL'DA BİR RESTORANDA KAÇAMADI Hükümlü Ş.U.'nun Kırşehir'in Kaman ilçesinde görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, yaptığı çalışmalarda firarinin İstanbul'a hareket ettiğini tespit etti. İstanbul JASAT ekipleri tarafından İstanbul'da bir restoranda olduğu tespit edilen hükümlü yakalandı. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 14 yıldır aranan hükümlü, jandarmada alınan ifadesinin ardından cezaevine teslim edildi. İlgili Haber Kırşehir'de acı olay! Balığa çıkan 4 kardeşin teknesi alabora oldu, biri öldü

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş