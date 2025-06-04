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1300'lü yıllara ait! Kırşehir'de ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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1300&#039;lü yıllara ait! Kırşehir&#039;de ele geçirildi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akpınar-Ankara kara yolunda yol kontrol uygulaması yapıldı.

1300'lü yıllara ait! Kırşehir'de ele geçirildi - 1. Resim

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, deri üzerine yazılmış, üzeri ve içi sembol ve desenlerle süslenmiş el yazması bir Tevrat buldu. 1300'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen tarihi eserle ilgili araç sürücüsü H.K. ve yolcu S.G. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi. Ele geçirilen tarihi Tevrat, Kırşehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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