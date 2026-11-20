Adana'da jandarma ekipleri, Siirt'te 2005 yılında 4 kişinin hayatını kaybettiği cinayet olayının 21 yıldır aranan şüphelisini yakaladı. Yakalanmamak için kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığı belirlenen 53 yaşındaki Y.İ., düzenlenen operasyonda evinin tuvaletinde kapının arkasına saklanırken bulundu. Şüphelinin gerçek kimliği yüz tanıma sistemiyle tespit edildi.

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Adana'da jandarma ekiplerinin yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, Siirt'te 4 kişinin hayatını kaybettiği cinayet olayının 21 yıllık firari şüphelisi yakalandı. Kardeşinin kimlik bilgilerini kullanarak izini kaybettirmeye çalışan 53 yaşındaki Y.İ., evine düzenlenen baskında tuvalet kapısının arkasında saklanırken ele geçirildi.

4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYIN ŞÜPHELİSİYDİ

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir bilgiye ulaştı.

Siirt'in Pervari ilçesinde 30 Temmuz 2005 tarihinde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kasten öldürme olayının şüphelisi Y.İ.'nin Adana'da bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 yıldır firari olan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE 21 YIL İZİNİ KAYBETTİRDİ

Jandarma ekiplerinin yaklaşık bir yıl süren araştırmalarında, şüphelinin yakalanmamak için kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı ortaya çıktı.

Y.İ.'nin bu yöntemle kimliğini gizlemeye çalıştığı ve yaşadığı eve dikkat çekmeden girip çıktığı tespit edildi.

Ekipler, şüphelinin bulunduğu adresi belirleyerek operasyon için harekete geçti.

TUVALET KAPISININ ARKASINA SAKLANMIŞ

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri evde arama yaptı.

Yakalanmamak için evin tuvaletinde kapının arkasına saklanan Y.İ., ekipler tarafından bulunduğu yerde yakalandı.

Şüphelinin saklandığı yer dikkat çekerken, operasyonla 21 yıllık firar sona erdi.

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GERÇEK KİMLİĞİ YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE BELİRLENDİ

Yakalama sırasında jandarma ekiplerine farklı kimlik bilgileri ibraz eden şüphelinin gerçek kimliği, yüz tanıma sistemi kullanılarak tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.İ., cezaevine teslim edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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