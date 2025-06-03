22 yaşındaki genç annenin başına gelenler kahretti! "Uyardılar ama o dinlemedi"

Ankara'da anahtarını evde unutan, eşini de uyandıramayan kadın komşusunun balkonundan atlayarak evine girmeye çalıştı. Bir çocuk annesi yere düşerek ağır yaralandı.

Olay Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşandı. 22 yaşındaki H.D., anahtarı olmadığı ve uyuyamadığı için evine giremedi. Genç kadın çareyi komşusunun balkonunda buldu. Balkondan atlayarak evine girmeye çalışan kadın 2. kattan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.D., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 çocuk annesi kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"YANINDAKİLER UYARMIŞ AMA DİNLEMEMİŞ"

Olayla ilgili konuşan genç kadının komşusu Mürşide Kılıç, "Komşumuzun eşi evde uyuyormuş. Kendisi de apartmanın önünde oturuyormuş. Eve gitmek istemiş. Evinin kapısını çalmış ama kocası uyanmamış. Aklına komşusunun balkonundan kendi evine geçebileceği fikri gelmiş.

"HER YERİNDEN KAN GELİYORDU"

Yanındaki kişiler uyarmış ama dinlememiş. Balkon demirlerine tutunamamış, yere düşmüş. İç kanama geçirmiş ve devam ediyormuş. Polis ve sağlık ekipleri geldi, müdahale ettiler. Yerde yatıyordu, her yerinden kan geliyordu" dedi.