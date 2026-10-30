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26 yaşındaki Rabia Nur sırra kadem bastı! Engelli genç her yerde aranıyor

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26 yaşındaki Rabia Nur sırra kadem bastı! Engelli genç her yerde aranıyor
Başlık Resmi26 yaşındaki Rabia Nur sırra kadem bastı! Engelli genç her yerde aranıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde salı sabahı evden ayrılan 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit'ten haber alınamıyor. Kızının engelli olduğunu belirterek endişeli bekleyişini sürdüren baba Ömer Yiğit, kızını gören veya yerini bilenlere emniyet birimlerine bilgi vermeleri için çağrıda bulundu.

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Olay, Aksu ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit, salı sabahı evinden ayrıldı.

Genç kadının eve dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine endişelenen ailesi, durumu emniyet birimlerine bildirdi.

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ACILI AİLEDEN YARDIM ÇAĞRISI

Kızının engelli olduğunu belirten baba Ömer Yiğit, Rabia Nur'un bir an önce sağ salim bulunmasını istediklerini ifade etti.

Kızlarından gelecek iyi bir haberi bekleyen aile, Rabia Nur'u gören veya nerede olduğuna ilişkin bilgisi bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Aile, bilgi sahibi olanların en yakın emniyet birimine başvurmasını talep etti.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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