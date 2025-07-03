3 günlük bebeğini diğer çocuğuyla çöpe bıraktı: Savunması saç baş yoldurdu!

Şişli'de çöpte 3 günlük bebek bulundu. Kamera kayıtlarıyla tespit edilen annenin, bebeğini bıraktığı anlar anbean görülürken kadının savunması pes dedirtti.

Dehşete düşüren olay İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşandı. Çöp konteynerinden hareketlilik olduğunu gören vatandaşlar yeni doğmuş bir bebek oldu.

Vatandaşların "Çöpte yeni doğmuş bebek var beze sarmışlar" ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

SANİYE SANİYE İZLEDİLER

Ekol TV'nin haberine göre, ekipler olay yerine geldiklerinde poşet içine konmuş bir bebekle karşılaşmaları üzerine çevredeki tüm güvenlik kameralarına saniye saniye incelediler.

DİĞER ÇOCUĞUYLA OLAY YERİNE GELMİŞ

Yapılan incelemelerde; bir kadının yanında bir çocukla olay yerine geldiği ve beyaz poşet içerisindeki bebeği gece saatlerinde bırakıp uzaklaştığı, bebeğin ise çöpe bırakıldıktan 7 saat sonra bulunduğu tespit edildi.

İŞTE O AKILALMAZ SAVUNMA

Kimliğinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan anne ifadesinde, bebeğine bakamadığını ve bu nedenle çöpe attığını söyledi.

Yabancı uyruklu anne sevk edildiği adliyede kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Talihsiz bebeğin ise yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.