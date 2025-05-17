3 metre havaya uçmuştu! Motosiklete binmeye veya kullanmaya tövbe etti

Hatay'da motosiklette bulunan iki kişi, otomobile çarpmaları sonucu metrelerce havaya uçmuştu. Kazada motosiklette bulunan Yakup Süner, "Motosikletin bir daha yanından geçmem, motosiklete binmeye veya kullanmaya tövbe ettim" ifadelerini kullandı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesinde meydana gelmişti. Trafikte seyir halde olan otomobil, karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpışmış ve motosikletteki 2 şahıs metrelerce havaya uçarak yaralanmıştı.

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 şahsın metrelerce uçtuğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansımış ve görüntüler izleyenleri korkutmuştu. Hastanede tedavi altına alınan ve tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edilen 20 yaşındaki Yakup Süner, 3 metreye yakın havaya uçtuğu kazada yaşadıklarını anlattı.

"ALLAH BİR KERE DAHA BANA CAN VERDİ"

Otomobille çarpışan motosikletten 3 metreye yakın havaya uçan Yakup Süner olayı şu sözlerle anlattı:

"Sabah iş yerine gitmek için arkadaşımın motosikletine bindim. Ben arkasına bindim ve kaskımda takılıydı. Araba önümüze kırdı, arabaya çarptığımızda kask direk kafamdan uçtu ve metrelerce uçtuk. Kazanın güvenlik kamerasına izlediğimde nasip olduğu için hayatta kaldım dedim. Allah bir kere daha bana can verdi.Normal şartlarda askere gidiyordum ama omzuma ve kafama aldığım darbeden dolayı haftaya gideceğim. Kafamda dikişler var, ilk darbeyi omzuma aldığım için oynatmada sorun var ve ayak tabanlarımda şişlikler var."

"MOTOSİKLETE BİNMEYE VEYA KULLANMAYA TÖVBE ETTİM"

"Bir daha motosiklet kullanmayı düşünmüyorum." diyen Süner şu ifadeleri kullandı: