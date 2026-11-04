3 yaşındaki çocuk vahşete tanık olmuştu! Sevgi Yandık cinayetinde mahkemeden ‘indirimsiz’ karar
Bursa'da eski eşi tarafından 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Sevgi Yandık'ın cinayetinde karar çıktı. Mahkeme Sevgi’yi katleden eski eşe indirim uygulamadı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde geçen yıl gerçekleşen olayda 27 yaşındaki Sevgi Yandık, eski eşi Doğan Ş. tarafından konuşma bahanesiyle dışarı çağrılmış, eski eşiyle parkta buluşmuştu. Doğan Ş. yanında getirdiği bıçakla yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşine saldırmıştı.
SEVGİ YANDIK CİNAYETİNDE KARAR
Genç kadın hayatını kaybederken, Doğan Ş., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu. Sevgi Yandık cinayetinde mahkeme kararını verdi.
CEZADA İNDİRİM YOK
Bursa'da görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık hakkındaki hükmünü açıkladı. Eski eşini öldüren Doğan Ş. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verildi. Mahkeme, sanık lehine herhangi bir ceza indirimi uygulamadı.