4 yaşındaki Enes'in ölümündeki düğüm çözüldü! Minik bedeni feci şekilde can vermiş

Aydın'da düştüğü için öldüğü söylenen 4 yaşındaki Enes'in şüpheli kaybını jandarma aydınlattı. Yapılan incelemelerde çocuğun geri manevra yapan araç tarafından ezildiği ortaya çıktı.

Acı olay Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşandı. 4 yaşındaki Enes Çelebi düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırıldı ve orada vefat etti. Acı haberi alan aile ve yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi tarafından (OYİ) olay yerinde ve otopsi incelemesinde olayın düşme olayı olmadığı üzerinde duruldu.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Olay Yeri İnceleme Timi, Efeler İlce Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca meydana gelen olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇOCUĞU EZDİ

Olay yerinde ve çevresinde yapılan araştırma sonucu M.Ö.(37) isimli şüphelinin araç ile Enes'i geri manevra yaparken ezdiği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin yapılan kamera incelemesi sonucunda olay saatinde bölgede olduğu ve araçta yapılan incelemede lastik ve ön kaput bölümünde kan izleri tespit edildi.

Şüpheli M.Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, alınan ifadesinde suçunu kabul etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli M.Ö. güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edildi.