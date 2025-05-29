Casus kamera satıp, on binlerce gizli kayıt yaptılar! Türkiye'yi röntgenlemişler... Çıkanlar şoke etti

Türkiye'de gizli kamera skandalı peş peşe patlak verirken Karabük'te 'casus kamera' satanlara yönelik operasyon düzenlendi. Anahtarlığa dahi kamera yerleştiren röntgencilerin 55 bin kayıt yaptığı saptandı. Kayıtlarda çocuklara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Türkiye önce Sapanca ardından Denizli'deki casus kamera skandalını yaşamış ve bunu günlerce konuşmuştu. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü de 'casus kamera' avına çıktı.

Satışı yapan kişi olan E.İ.'nin ikametine operasyon düzenlendi. Aramalarda, çok sayıda "casus kamera" olarak tabir edilen gizli kamera ve mikrofon yerleştirilmiş düzenekler ele geçirildi.

Sabah'ın haberine göre, ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede bu kameralara IP adresleri üzerinden uzaktan ulaşarak 55 bin kayıt yaptığı saptandı. Bu görüntüler arasında çocuklara ait görüntüler de çıktı.

E.İ. "özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi ve müstehcenlik" suçlarından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Karabük Kapalı T Tipi Cezaevi'ne konuldu.

ANAHTARLIĞA BİLE KAMERA YERLEŞTİRMİŞLER

İşte evden çıkanların tam listesi: 1 adet gizli kamera bulma dedektörü, 12 adet kamera ve ses kayıt cihazı düzeneği yerleştirilmiş tükenmez kalem, 5 adet kamera ve ses kayıt cihazı düzeneği yerleştirilmiş elektrik prizi, 10 adet ses kayıt cihazı düzeneği yerleştirilmiş.

USB, 258 adet kamera ve ses kayıt cihazı düzeneği yerleştirilmiş anahtarlık, 5 adet kamera ve ses kayıt cihazı düzeneği yerleştirilmiş 3'lü priz, 2 adet kamera düzeneği yerleştirilmiş.

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Wi-Fi adaptörü, 5 adet kamera ve ses kayıt cihazı düzeneği yerleştirilmiş USB, 1'er adet kamera ve ses kayıt cihazı düzeneği yerleştirilmiş.

Avize duyu, metal masa saati, gaz dedektörü, araba anahtarı, spot led lamba, reciver kumandası, dijital saat, 2 adet susta kamera, 4 adet yaka kamera yerleştirmiş.

Gizli kamera kurma tertibatında kullanılan 120 adet elektronik devre, 185 adet gizli kamera anakart devresi, 175 adet gizli kamera anakart devre anteni, 208 adet gizli kamera, 550 adet aç kapı anahtarı, 42 adet gizli kamera bataryası.