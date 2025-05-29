Kardeş cinayetinde acı detaylar: Katil konuşmadı, bir günde iki cenaze çıktı!

Samsun'da berber dükkanında ağabeyi tarafından öldürülen Barış Kol, kanserden hayatını kaybeden babasıyla birlikte toprağa verildi. Öte yandan katil zanlısı ağabey, susma hakkını kullandı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir berber dükkanında akan kan Türkiye'nin gündemine oturdu. 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve cezasını tamamlayan Barış Kol (43), berberde tıraş olurken ağabeyi Ahmet Kol tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kardeşlerin babaları Hüseyin Kol da cezaevinde bulunduğu sırada kanser hastalığı dolayısıyla kaldırıldığı özel bir hastanede vefat etti.

Baba-oğlun cenazesi Büyük Cami’ye getirildi. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenazeler Hasköy Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.

ŞÜPHELİ 213 SAATLİK GÖRÜNTÜ TAKİBİYLE YAKALANDI

Öte yandan ekipler, 54 farklı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 213 saatlik görüntüyü tek tek inceleyerek şüphelinin İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde saklandığı adresi tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Ahmet Kol, cinayette kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Ahmet Kol poliste ifade vermeyerek susma hakkını kullandı. Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlanan Ahmet Kol ile diğer iki şüpheli, çelik giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.