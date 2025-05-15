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4.6 kilogram altını Türkiye'ye gelirken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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4.6 kilogram altını Türkiye&#039;ye gelirken yakalandılar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ukrayna'dan yola çıkarak Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gitmekte olan yabancı plakalı minibüs şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'na gelemeden kot pantolon altına ve vücutlarına sardıkları 4.6 kilogram kaçak altın ile yakalandı. 

Ukrayna'dan yola çıkan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giden şoför, ikinci şoför ve 7 yolcu bulunan minibüs, gümrük kontrol noktasına geldi. Minibüstekilerin hepsi beyan edilecek eşya taşımadıklarını belirtmesi üzerine araç, detaylı bir gümrük muayenesinden geçirilmek üzere seçildi.

Sürücü ve ikinci sürücüsü Ukrayna vatandaşı olan şahısların şahsi muayeneleri sırasında yapılan kontrollerde, her iki sürücünün de karın bölgesinde, kot pantolon kemerinin altında sarı metal ürünler içeren bir paketin gizlendiği görüldü.

ÜZERLERİNDEN SERVET ÇIKTI

İkinci sürücünün taşıdığı paketlerden birinde, bilirkişi değerlendirmesine göre 13 adet 24 ayar altın ve toplam ağırlığı 3 kilo 680 gram olan ziynet eşyası ele geçirildi. Minibüs sürücüsünün sakladığı diğer pakette ise toplam değeri 912 gram altın eşya ele geçirildi.

Yakalanan 4 kilo 592 gram kaçak altın eşya ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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