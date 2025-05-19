5 saatte asgari ücretten fazla para topladılar! 3 dilenci yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde zabıta ekipleri 3 dilenciyi yakaladı. Dilencilerin vatandaşlardan 5 saatte 24 bin 665 lira topladıkları belirlendi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Belediyesi Zabıta ekipleri dilencilere karşı harekete geçti.

Ekipler tarafından Karşıyaka Mezarlığı'nda takibe alınan 3 dilenci, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

ÜSTLERİNDEN 24 BİN 665 TL ÇIKTI

Belediye binasına götürülen dilencilerin yapılan üst aramasında toplam 24 bin 665 TL çıktı. Zabıta personeli tarafından sayılan paralara tutanakla el konuldu. Ele geçirilen para, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi işleminin yapılması maksadıyla Belediye Encümenine havale edildi.

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5 SAATTE TOPLAMIŞLAR

Öte yandan, dilencilerin vatandaşlardan 24 bin 665 TL parayı yaklaşık 5 saat içinde topladığı öğrenildi. Şahıslara bin 406 TL para cezası uygulandı.