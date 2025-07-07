636 milyon TL vurgun yaptılar! Kullandıkları yöntem "pes" dedirtti

Sosyal medya üzerinden bungalov kiralama ilanı vererek 105 kişiyi 636 milyon 893 bin lira dolandıran 8 şüpheli yakalandı. Haklarında işlem başlatılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden bungalov kiralama ilanları vererek ülke genelinde 105 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 8 kişiyi yakalamak için Diyarbakır merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şırnak illerinde 1 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Dolandırıcılık yoluyla 636 milyon 893 bin 14 TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda banka ve kripto hesaplarında 173 milyon 504 bin 328 TL işlem hacmi olduğu anlaşılan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İlgili Haber 20 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla 2'si serbest bırakıldı.