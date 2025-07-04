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20 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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20 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
Dolandırıcılık, Kripto, Siber Suçlar, Tutuklama, Operasyon, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli merkezli 20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı kişiler adına çıkarılmış hatlar üzerinden kendilerini kripto firmalarının yöneticileri olarak tanıtan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin sahte uygulama indirmelerini ve yükleme yapmalarını istedikleri müştekilerden gelen 1 milyon 659 bin 46 lirayı kurdukları kripto hesaplara aktararak dolandırıcılık yaptıklarını belirledi. Bunun üzerine Kocaeli merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan ev ve iş yeri aramalarında suç unsurları ile çok sayıda materyal ele geçirildi.

20 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda tutuklama var - 1. Resim

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla salıverilirken, diğerleri adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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