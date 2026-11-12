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72 yaşındaki iş adamı, villasında ölü bulundu! Hem silah hem bıçak yarası var

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İzmir'de 72 yaşındaki iş adamı Bekir Kayabaşı, Urla'da bulunan villasında ölü bulundu. Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izler olduğu tespit edildi.

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İzmir'de tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı, Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki villasında ölü bulundu.

BEDENİNDE KURŞUN VE BIÇAK YARALARI VAR

Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi. Olayın ardından Kayabaşı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

72 yaşındaki iş adamı, villasında ölü bulundu! Hem silah hem bıçak yarası var
Başlık Resmi72 yaşındaki iş adamı, villasında ölü bulundu! Hem silah hem bıçak yarası var

İZMİR'DE DEFNEDİLDİ

Kayabaşı'nın cenazesi, dün Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

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Ayrıca olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi.

Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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