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8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

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8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Başlık Resmi8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da meydana gelen saldırı tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Elinde tüfekle önüne çıkan araçları durdurup içindekilere kurşun yağdıran şahıs 8 kişinin ölümüne sebep oldu. Son gasp ettiği araç ile Eskişehir'e kaçan saldırgan operasyonla yakalandı. Korkunç saldırının ardından çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

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Afyonkarahisar’daki kanlı olayda soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. İhsaniye ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan vahşetin ardından yapılan incelemelerde, kurbanlardan ikisinin öğretmen olduğu tespit edildi.

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8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Başlık Resmi8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

ÖĞRETMENLERİN YOLLARI TESADÜFEN KESİŞMİŞ

Yapılan ilk araştırmalarda, hayatını kaybeden 2 öğretmenin birbiriyle daha önceden herhangi bir tanışıklık ya da bağlantısının bulunmadığı, yalnızca tesadüf eseri aynı araçta seyir halinde oldukları anlaşıldı.

8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Başlık Resmi8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Saat 15.10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ayazini köyünde araç içerisinde 3 kişinin öldürüldüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve polis ekiplerinin derinleştirdiği tahkikatta olayın boyutları netleşti.

8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Başlık Resmi8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

3 FARKLI KÖYDE DEHŞET SAÇTI

Yapılan araştırmalarda şüphelinin ilk olarak İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyünde 1 kişiyi ateşli silahla öldürdüğü, ağır yaraladığı 1 kişinin ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi.

8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Başlık Resmi8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Buradan 35 AG 5198 plakalı aracı gasbederek kaçan zanlı, Ayazini köyüne geçerek 40 ND 574 plakalı araç içerisinde bulunan 3 kişiyi daha vurarak öldürdü. Saldırılarına Kıyır köyünde devam eden şahsın, 03 AGV 654 plakalı araç içerisindeki 2 kişiyi ve araca yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan 1 kişiyi daha katlettiği tespit edildi.

8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Başlık Resmi8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

SALDRIGAN YAKALANDI

Olayların ardından bölgeden 54 ACC 723 plakalı aracı gasbederek kaçan şüphelinin, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi istikametine yöneldiği belirlendi. 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamın firari zanlısını yakalamak için başlatılan geniş çaplı operasyonda yakalandı

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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