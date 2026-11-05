Afyonkarahisar'da meydana gelen saldırı tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Elinde tüfekle önüne çıkan araçları durdurup içindekilere kurşun yağdıran şahıs 8 kişinin ölümüne sebep oldu. Son gasp ettiği araç ile Eskişehir'e kaçan saldırgan operasyonla yakalandı. Korkunç saldırının ardından çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

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Afyonkarahisar’daki kanlı olayda soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. İhsaniye ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan vahşetin ardından yapılan incelemelerde, kurbanlardan ikisinin öğretmen olduğu tespit edildi.

8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

ÖĞRETMENLERİN YOLLARI TESADÜFEN KESİŞMİŞ

Yapılan ilk araştırmalarda, hayatını kaybeden 2 öğretmenin birbiriyle daha önceden herhangi bir tanışıklık ya da bağlantısının bulunmadığı, yalnızca tesadüf eseri aynı araçta seyir halinde oldukları anlaşıldı.



8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Saat 15.10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ayazini köyünde araç içerisinde 3 kişinin öldürüldüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve polis ekiplerinin derinleştirdiği tahkikatta olayın boyutları netleşti.

8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

3 FARKLI KÖYDE DEHŞET SAÇTI

Yapılan araştırmalarda şüphelinin ilk olarak İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyünde 1 kişiyi ateşli silahla öldürdüğü, ağır yaraladığı 1 kişinin ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi.

8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Buradan 35 AG 5198 plakalı aracı gasbederek kaçan zanlı, Ayazini köyüne geçerek 40 ND 574 plakalı araç içerisinde bulunan 3 kişiyi daha vurarak öldürdü. Saldırılarına Kıyır köyünde devam eden şahsın, 03 AGV 654 plakalı araç içerisindeki 2 kişiyi ve araca yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan 1 kişiyi daha katlettiği tespit edildi.

8 kişiyi öldüren cani yakalandı! Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

SALDRIGAN YAKALANDI

Olayların ardından bölgeden 54 ACC 723 plakalı aracı gasbederek kaçan şüphelinin, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi istikametine yöneldiği belirlendi. 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamın firari zanlısını yakalamak için başlatılan geniş çaplı operasyonda yakalandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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