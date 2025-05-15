890 bin liralık altın çaldılar! Rahatlıkları "pes" dedirtti

Adana'da meydana gelen 3 farklı hırsızlık olayında 890 bin TL değerinde altın çalındı. Hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalanırken, kadınların apartmanlardan çıkışları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İlk hırsızlık olayı merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. B.Ç. isimli kadın, G.A.'ya ait eve girip 565 bin TL değerinde olan altınları bulup çaldı.

İkinci olay ise Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşandı. Z.Y.'nin evine girerek ziynet eşyası çalan şüpheli A.K., daha sonra Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde Z.A.'ya ait eve de girerek altın çaldı. Yaklaşık 325 bin TL'lik altın çalan A.K. ortadan kayboldu.

BİRLİKTE HAREKET ETTİLER

3 hırsızlık olayı ile ilgili ihbar gelmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olaylarının benzerliği dikkat çerken, güvenlik kameraları incelemeye alındı. İncelemelerde B.Ç. ve A.K.'nin birlikte hareket ettikleri belirlendi ve şüpheliler yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.