İstanbul Büyükçekmece’de 9 ay kira ödemediği gerekçesiyle tahliye edildiği evin duvarlarını 2,5-3 ay boyunca şiirlerle dolduran Abdullah Gönen, ilk kez konuştu. Evin her köşesine farklı konularda dizeler yazdığını anlatan Gönen, bir anda gündem olmasına şaşırdığını belirterek, “Uyurken bunlar oldu, bir uyandım herkes beni arıyor” dedi.

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Büyükçekmece Fatih Mahallesi’nde 9 ay kira ödemediği gerekçesiyle tahliye edilen Abdullah Gönen’in evin duvarlarının tamamına şiirler yazdığı haber, kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

"TAVANLAR KALMIŞTI"

Gönen, yaşadığı sürecin iş hayatındaki sıkıntılarla başladığını belirterek şunları söyledi: “Kentsel dönüşümden dolayı iş yerimizi kaybettik. O depresyonla o eve geçtik. Dolayısıyla 1-2 ay kiramız gecikti. Ondan sonra ödeme yaptık, ardından tekrar 1-2 ay gecikme oldu. Ev sahibinden bize biraz zaman vermesini istedik. Ancak bir türlü düzelemedik, ödeyemedik. O sırada kız arkadaşım da hapse girmişti. Aslında yabancı olduğu için pasaportunun süresi bitmişti. O sıkıntılı dönemde nasıl başladığını bilmiyorum. Kendiliğinden başladım, oradan devam etti. Tavana yazı yazmak çok zor, o yüzden devam edemedim. Tavanlar kalmıştı.”

ŞİİRLERİ 2,5-3 AYDA YAZDI

Duvarlara şiir yazmaya nasıl başladığını anlatan Gönen, yazıların tamamlanmasının 2,5-3 ay sürdüğünü söyledi. İşten geldikten sonra kendisine kalan kısa zamanı şiir yazarak geçirdiğini belirten Gönen, bazen yazmaya kendini kaptırdığını ve akşam saat 18.00’e kadar devam ettiğini anlattı.

Gönen, “O sıralar işten geliyordum, bir iki saat zamanım oluyordu. O ara uyuyuncaya kadar yazıyordum. Ama bazen kendimi öyle kaptırırdım ki akşam 18.00’e kadar yazıyordum. O yazıları 2,5-3 ay içinde yazdım. Normalde küçük kalemle yazdım. Yer kalmayınca bu sefer o yazıların üstünden büyük kalemle yazmaya başladım. Evin her köşesine konusuna göre şiirler yazdım. Mesela mutfağa yemek üzerine şiirler yazdım” dedi.

“BİR UYANDIM HERKES BENİ ARIYOR”

Bir anda Türkiye’nin gündemine oturmasına şaşırdığını dile getiren Gönen, ev sahibinin avukatının paylaşımıyla olayın duyulduğunu söyledi. Evden çıkarken duvarları boyamayı düşündüklerini ancak binanın kentsel dönüşüme girecek olması nedeniyle buna gerek kalmadığını ifade etti.

Gönen, kira borcunu ödemek istediğini belirterek, “Mağdur değil, biz oradan çıkarken boyayıp çıkacaktık. 7-8 ay kiramız gecikti. Şu an yeni bir dükkân kurmayla uğraşıyorum. Toparlayıp kirayı toplu bir şekilde vereceğim. Zaten kentsel dönüşüme girdi, üst katlar komple boşaldı. Boşalan yerlere de kiracı almıyorlar, satılık yazıyorlar. Boyayıp çıkacaktık ama kentsel dönüşüme gireceği için yıkılıncaya kadar oturacaktık” diye konuştu.

Gündem olduğunu uyandıktan sonra öğrendiğini anlatan Gönen, “Uyurken bunlar oldu, bir uyandım herkes beni arıyor. Haberleri görünce şaşırdım, böyle bir şey olacağını rüyamda görsem inanmazdım” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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