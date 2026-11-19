Tahliye için eve gittiklerinde duvarların, pencerelerin, kalorifer peteklerinin, kombinin ve tavanın yazılarla kaplı olduğunu gördüklerini aktaran Altınbilek, "Tahliye işlemini gerçekleştirdik, fakat kiracının verdiği zararların tazmini konusundaki hak arayışımız devam ediyor. Aynı zamanda kendisi 9 aydır sebeplerinden dolayı kirayı ödemiyordu. Bununla ilgili kiranın tazmini için de başvurumuz da devam etmektedir." ifadelerini kullandı.