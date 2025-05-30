9 yaşındaki Suudi çocuk 5 gündür Trabzon'da aranıyor: Babaya yurtdışı yasağı verildi

Trabzon'da su içmek isterken dereye düşen 9 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu çocuğu arama çalışmaları 5. günde sürüyor. Savcılığın talebi üzerine babanın yurtdışına çıkmamasına yönelik adli kontrol kararı verildi.

Trabzon Uzungöl'de ailesiyle gezmeye gelen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh Haldizen Deresi'nde su içmek isterken düştü.

Baba, oğlunu kurtarmak için suya atladı ancak debinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle güçlükle kıyıya geri döndü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi.

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BABAYA YURTDIŞI YASAĞI

5 gün önce başlayan arama çalışmalarında bir sonuç alınamazken, deredeki kayıp çocuğun babası Abdülgani Ramzi Alshaikh hakkında Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Çaykara Sulh Ceza Hakimliğince yurtdışına çıkmamasına yönelik adli kontrol kararı verildi.