İstanbul Bağcılar’da bir hastanenin acil servisinde, hastanın hayatını kaybetmesinin ardından yakınları ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Kesici alet ve darp sonucu 1 sağlık çalışanı ile 3 güvenlik görevlisi yaralanırken, gözaltına alınan 4 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre olay, bugün Bağcılar’da bir hastanenin acil servisinde meydana geldi.

ACİL SEVİSTE ÖLDÜ, YAKINLARI ÖNÜNE GELENE SALDIRDI

Acil servise getirilen M.Ş.T. (49) burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından hastanın yakınları A.S.Ö. (19), Â.T. (18), A.T. (21) ve R.T. (21) ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI

Arbede sırasında acil servis hemşire yardımcısı H.K. (46) ile güvenlik görevlisi K.A. (37) kesici aletle, güvenlik görevlileri N.B. (32) ve O.H. (32) ise darbedilerek yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.



Acil servis savaş alanına döndü! Ölen hastanın yakınları çalışanlara saldırdı

SALDIRGANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri, 4 şüpheliyi olayda kullanılan kesici aletle birlikte kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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