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Adana'da 5 adrese operasyon! EYP ile biri kalaşnikof 6 silah ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da polis ekipleri takibe aldıkları 2 şahsın ardından 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalanırken, biri kalaşnikof 6 silah ile el yapımı patlayıcı (EYP) ve 2 tondan fazla kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Seyhan İlçe Emniyet ekipleri, kentte yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan M.K. ve T.K.'yi takibe aldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapılırken, 2 şüpheli de yakalandı.

Adana'da 5 adrese operasyon! EYP ile biri kalaşnikof 6 silah ele geçirildi - 1. Resim

CEPHANE BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda 1'i kalaşnikof, 1'i tabanca, 4'ü tüfek olmak üzere 6 silah, el yapımı patlayıcı (EYP), 375 adet mermi, çelik yelek, kar maskesi, pos cihazı, kredi kartları ve 2 bin 320 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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