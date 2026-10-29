Adana'da dehşet! Cinsel istismar şikâyetinde bulunan kızını öldürmek için hastaneyi bastı

Adana'da cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise başvuran genç kız, muayene için götürüldüğü hastanede babasının silahlı saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı. Kızını öldürmek amacıyla hastaneye geldiği belirtilen baba, camlara ateş açtıktan sonra gece boyunca binada saklandı. Sabah saatlerinde polise de ateş açan şüpheli, özel harekât operasyonuyla yakalanırken genç kız devlet korumasına alındı.

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Adana'da cinsel istismara maruz kaldığını iddia ederek polise şikayette bulunan kızını hastanede öldürmek isteyen baba, hastanenin camlarına ateş etti ve gece boyunda saklandı. Boş bir odada olduğu tespit edilen baba, sabah saatlerinde özel harekat polisinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde ikamet eden E.D.'nin cinsel istismara uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunmasıyla başladı. Polis ekipleri, genç kızı beden muayenesi amacıyla Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Adanada dehşet! Cinsel istismar şikâyetinde bulunan kızını öldürmek için hastaneyi bastı

POLİSLER GENÇ KIZI KURTARDI

Durumu haber alan baba M.D. (47), aracıyla hastaneye gidip silahını çekerek kızını öldürmek istedi. Polis ekipleri genç kızı kurtararak hastane içinde koruma altına aldı. Şüpheli baba ise hastanenin camlarına ateş açtıktan sonra içeri girerek izini kaybettirdi.

Polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri, gece boyunca şüpheliyi bulmak amacıyla çalışma yürüttü. Sabah saat 07.00 civarında babanın, hastanenin beyin cerrahisi kısmındaki boş bir odada olduğu belirlendi. Şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı fakat baba, teslim olmak yerine silahla ateş etti.

Adanada dehşet! Cinsel istismar şikâyetinde bulunan kızını öldürmek için hastaneyi bastı

ÖZEL HAREKAT YAKALADI

Bunun sonrasında olay yerine özel harekat polisleri gönderildi. Yapılan operasyonla yakalanan M.D. gözaltına alındı. Genç kız ise devlet koruması altına alındı.

Polis ekiplerinin, genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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