Adana'da bir grup şahıs, zorla otomobilin bagajına koydukları adımı kaçırdı. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

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Şaşkına çeviren olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup şahıs, bir adamı zorla otomobilin bagajına bindirdi. Ardından şahıslar, otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Adana'da gündüz vakti adam kaçırdılar! Film değil gerçek, herkesin gözü önünde bagaja atılıp...

KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Yaşananlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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