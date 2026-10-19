Adana’da motosikletle gelen şüpheliler bir iş yerini kurşunladı. Saldırıda 16 yaşındaki N.M., başından vurularak ağır yaralandı. Kasada otururken hedef alınan çocuk hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şüpheli, kasada oturan N.M.’ye (16) tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı.

Adana’da iş yerine silahlı saldırı! 16 yaşındaki çocuk başından vuruldu

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Başından vurulan N.M., iş yeri çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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