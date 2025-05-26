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Afyonkarahisar'da feci kaza: Otomobil temizlik işçisinin ayağını kopardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Afyonkarahisar&#039;da feci kaza: Otomobil temizlik işçisinin ayağını kopardı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sırasında kamyonun arkasındaki kısımda olan temizlik işçisi Ali K.'nin ayağı koptu.

Afyonkarahisar kent merkezi Zafer Mahallesi'nde feci bir kaza meydana geldi. 03 ACN 835 plakalı otomobili kullanan M.C., henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde seyreden E.K.'nın kullandığı 03 ABL 358 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı.

AYAĞI KOPAN İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle kamyonun arkasında bulunan kısımdaki Ali K.'nin ayağı koptu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ayağı kopan Ali K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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