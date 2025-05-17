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Haberler > Yaşam > Baklagillerin kraliçesi! Dünyada sadece Afyonkarahisar'da yetişiyor, koparmanın cezası 557 bin TL

Baklagillerin kraliçesi! Dünyada sadece Afyonkarahisar'da yetişiyor, koparmanın cezası 557 bin TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olması nedeniyle "Baklagillerin kraliçesi" olarak bilinen 'Eber Sarısı' bu yıl da çiçek açtı. Dünyada sadece Afyonkarhisar'daki Eber Gölü çevresinde yetişen bitkiyi koparmanın cezası 557 bin 212 TL.

Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan ve dünyada sadece Eber ve Akşehir Gölleri'nin çevresinde yetişen Eber Sarısı bu senede eşsiz güzelliği ile bu yılda açtı. Eber Gölü'nün Afyonkarahisar Bolvadin sınırları içerisinde kalan kısmında açan Eber Sarısı ile göl çevresi sapsarı bir renk ile kaplandı.

Baklagillerin kraliçesi! Dünyada sadece Afyonkarahisar'da yetişiyor, koparmanın cezası 557 bin TL - 1. Resim

TEK ÇİÇEKTEN 3 MEYVE VEREN TEK TÜR 

İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde ilaç sanayinde kullanılma potansiyeli mevcut. Eber Gölü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelmesi ile Eber Sarısı (Vuralia turcica- Thermopsis turcica) açtı. Eber Sarısı'nın açması aynı zamanda bölgede baharın ve sıcak havalarında gelmesinin müjdecisi olarak biliniyor. Eber Sarısı yeryüzündeki yaklaşık 18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak biliniyor. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip genetik kaynak olarak bilinmekte.

Baklagillerin kraliçesi! Dünyada sadece Afyonkarahisar'da yetişiyor, koparmanın cezası 557 bin TL - 2. Resim

KOPARMANIN CEZASI 557 BİN TL

Endemik bitki türleri arasında yer alan izinsiz koparılmasının cezasının çevre kanununa göre 557 bin 212 TL olduğu belirtildi.
Eber Gölü Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, Eber Sarısı'nın dünyada bir tek bu bölgede yetiştiğini kaydederek, vatandaşların bitkiye karşı hassas davranmalarını istedi.

Baklagillerin kraliçesi! Dünyada sadece Afyonkarahisar'da yetişiyor, koparmanın cezası 557 bin TL - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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