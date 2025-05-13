Afyonkarahisar'da kaza! Polis memuru Alpaslan Atacan Çakan hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da polis memuru Alpaslan Atacan Çakan, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılan genç polis kurtarılamadı.

Kaza Sultandağı ilçesine bağlı Çamözü köyü yakınlarında meydana geldi. Alpaslan Atacan Çakan (34) idaresindeki 03 UV 817 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole düştü.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve ambulansla Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırılan Çakan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Çakan'ın Konya'nın Akşehir ilçesinde polis memuru olduğu öğrenildi.