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Yüksel Ayten'den 15 gündür haber alınamıyordu! Evine giden polisler korkunç manzarayla karşılaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur'da ihbara giden polisler, kabus gibi bir manzarayla karşılaştı. Kendisinden 15 gündür haber alamadıkları komşuları Yüksel Ayten için ihbarda bulunan mahalle sakinleri, korkunç bir gerçekle yüzleşti. Polisin zorla girdiği ağır kokular gelen evde ekipleri, feci bir manzara karşıladı.

Burdur'da korkunç bir olay yaşandı.

Yüksel Ayten'den 15 gündür haber alınamıyordu! Evine giden polisler korkunç manzarayla karşılaştı - 1. Resim

MAHALLE SAKİNLERİ İHBAR ETTİ

Burdur'un Cemil Mahallesi Balaban Sokak'ta, kendisinden 15 gündür haber alınamayan Yüksel Ayten'in (63) evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

Yüksel Ayten'den 15 gündür haber alınamıyordu! Evine giden polisler korkunç manzarayla karşılaştı - 2. Resim

EVE GİRİLMESİYLE KORKUNÇ BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin açtığı kapıdan eve giren polis ekipleri, Ayten'i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise Ayten'in yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği belirledi. 

Yüksel Ayten'den 15 gündür haber alınamıyordu! Evine giden polisler korkunç manzarayla karşılaştı - 3. Resim

Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Ayten'in cenazesi morga kaldırıldı.

Evden gelen koku ihbarını yapan komşu Gökhan İnce, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Komşularımızın Yüksel Ayten’in evinden koku geldiğini söylemesi ve içeride sineklerin olduğunu söylemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundum. Daha sonra polis ekipleri geldi. Evin yedek anahtarını bulup kapıyı açtılar. Yüksel Ayten’i olay yerinde ölmüş olarak buldular. En son iki hafta önce gördüm. Hatta bakkalın önünde merhabalaştık. Ben gittikten sonra ustalarla konuşmuş. Ondan sonra da hiç görmedim tek başına yaşıyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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