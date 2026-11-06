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Afyonkarahisar'daki dehşetin ardından köyde yürek burkan sessizlik! Öğretmenleri katledildi, sınıflar boş kaldı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, önceki gün 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda Yukarıtandır Ortaokulu öğretmenleri Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir'in de hayatını kaybetmesi köyü yasa boğdu. Olayın ardından öğretmenlerini kaybeden öğrencilerin eğitim gördüğü okulda derslere 1 gün ara verildi. Büyük şok ve üzüntü yaşayan köy sakinleri, failin köy dışından olduğunu belirterek yaşanan katliama tepki gösterdi.

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde önceki gün öldürülen 8 kişi arasında bulunan öğretmenlerin görev yaptığı okulda eğitime ara verilirken, veliler ise olayı gerçekleştiren cani için 'dengesiz ve sapık' diyerek tepkilerini dile getirdiler.

OKUL 1 GÜNLÜĞÜNE TATİL EDİLDİ

Öldürülenler arasında bulunan ve Yukarıtandır Ortaokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir'in hayatını kaybetmesi köyü yasa boğdu. Olayın ardından okulda eğitime 1 günlük geçici ara verilirken öğrenciler ders başı yapamadı.

Afyonkarahisar'daki dehşetin ardından köyde yürek burkan sessizlik! Öğretmenleri katledildi, sınıflar boş kaldı
Başlık ResmiAfyonkarahisar'daki dehşetin ardından köyde yürek burkan sessizlik! Öğretmenleri katledildi, sınıflar boş kaldı

Olayla ilgili konuşan köy sakinlerinden Abdullah Ardıç, acılı olduklarını ifade ederek, "Hiç ummadığımız bir olay gerçekleşti. 3 öğretmenimiz saldırıya uğradı. İkisi öldürüldü. Acılıyız, okullar da bugün zaten tatil edildi. Okula gidip geldiğimiz için birbirimizi tanıyorduk. Çocuklar, öğretmenlerini kaybettikleri için adeta yıkıldı. Hepsi köyde öğretmenlerini ağlıyor. Çok üzgünüz. Dengesiz sapığın birisi bu olaya kalkışmış." dedi.

Afyonkarahisar'daki dehşetin ardından köyde yürek burkan sessizlik! Öğretmenleri katledildi, sınıflar boş kaldı
Başlık ResmiAfyonkarahisar'daki dehşetin ardından köyde yürek burkan sessizlik! Öğretmenleri katledildi, sınıflar boş kaldı

"SALDIRIYI YAPAN CANİ BU KÖYDEN DEĞİL"

Bir başka köy sakini ve okulda öğrenim gören öğrencinin babası Ümit Şahin ise olayı duyduklarında büyük bir şok yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Saldırıları yapan caninin, bu köyden olmadığını herkes biliyor. Maalesef çok kötü bir durum. Bizim köyümüzle alakalı daha önce hiç böyle bir olay yaşanmamıştı. Haberlerde bizim köyün adını duyunca hemen koşarak köye geldik. Bizim köyün yolunda olmuş zaten olay. Çocuklar okula gitmediler ve çok üzgünler."

Afyonkarahisar'daki dehşetin ardından köyde yürek burkan sessizlik! Öğretmenleri katledildi, sınıflar boş kaldı
Başlık ResmiAfyonkarahisar'daki dehşetin ardından köyde yürek burkan sessizlik! Öğretmenleri katledildi, sınıflar boş kaldı

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar'da Arif Sefa Ö. isimli şahıs, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde, ilk olarak evinden çıkarak aracına binmeye çalışan S.P.'ye pompalı tüfekle ateş açmıştı.

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Ağır yaralanan S.P.'nin ardından aracına binen şahıs, İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde araçlarıyla seyir halinde olan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü.

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir
Başlık ResmiSaldırıda hayatını kaybeden öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir

Saldırganın ilk hedefi olan S.P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü bildirilmişti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Afyonkarahisar
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